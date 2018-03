Monaco voert druk flink op in aanloop naar ‘Choc des Olympiques’

AS Monaco heeft de druk op de concurrentie opnieuw flink opgevoerd in de Ligue 1. Het team van Leonardo Jardim won vrijdagavond dankzij doelpunten van Rony Lopes en Stevan Jovetic met 2-1 van laagvlieger Lille. De Monegasken staan door de zege stevig op de tweede plaats in Frankrijk: de voorsprong op achtervolger Olympique Marseille bedraagt zeven punten, al speelt die ploeg later dit weekeinde in eigen huis nog de Choc des Olympiques tegen Olympique Lyon.

De regerend landskampioen bleef zodoende voor de 35e keer in zijn laatste 37 thuiswedstrijden in de Ligue 1 ongeslagen. Eenvoudig ging het echter niet voor Monaco, dat na een kwartier spelen verrassend op achterstand kwam door toedoen van Lebo Mothiba. De Zuid-Afrikaanse spits ontsnapte na een voorzet vanaf de rechterflank van Thiago Mendes aan de aandacht van zijn bewaker en kon vervolgens van dichtbij eenvoudig de 0-1 op het scorebord brengen.

Anwar El Ghazi ontbrak vanwege blessureleed nog altijd in de wedstrijdselectie van Lille, dat lang stand hield maar op slag van rust toch de gelijkmaker moest incasseren. Lopes werd in het strafschopgebied van de bezoekers vrijgespeeld door Keita Baldé, waarna de Portugees international in twee instanties doel trof. Monaco pakte vervolgens door en stelde de zege een kwartier na rust uiteindelijk veilig via Jovetic. De Montenegrijn verschalkte doelman Mike Maignan met een fraaie stift na een pass van João Moutinho.