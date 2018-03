‘Ik heb het ook gehoord, wij vinden Keizer een heel interessante trainer’

Marcel Keizer werd vrijdagavond door RTV Rijnmond genoemd als de nummer een op het verlanglijstje van Excelsior, maar deze berichtgeving lijkt vooralsnog wat voorbarig. Algemeen directeur Ferry de Haan is wel op de hoogte van de geruchten en sluit een dienstverband van de eerder dit seizoen bij Ajax ontslagen trainer in Kralingen ook niet helemaal uit.

“Ik heb het ook gehoord. Wij vinden Marcel een heel interessante trainer, maar we zijn nog niet zover dat we een kandidaat een, twee en drie hebben”, legt hij uit in gesprek met FOX Sports. “We willen alles overwegen en uiteraard zoeken we contacten, maar daar zeggen we niets over, want er zijn er meer. We zijn nog niet zover en hebben nog geen concreet contact met iemand.”

De Haan vertelt aan dat zijn club een trainer zoekt die innovatief is, uitgaat van voetbal en ook met de ‘onmogelijkheden van Excelsior’ uit de voeten moet kunnen. De oud-verdediger geeft aan dat er tegenwoordig heel veel mogelijkheden zijn: “Hij moet er alles uit kunnen halen en verdergaan op de lijn die is ingezet. Er zijn er meer dan Marcel Keizer.”