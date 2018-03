ADO herstelt zich via Johnsen en boekt in Rotterdam zeldzame uitzege

ADO Den Haag is er vrijdagavond na zes uitwedstrijden zonder zege weer eens in geslaagd om een duel op verplaatsing als winnaar af te sluiten. De ploeg van Alfons Groenendijk zette tegen Excelsior wel een matige eerste helft neer en kwam ook op achterstand. De bezoekers herstelden zich in de tweede helft via een dubbelslag van Björn Johnsen echter knap en verlieten het veld met een 1-2 overwinning. ADO nadert nummer zeven PEC Zwolle nu tot op één punt.

ADO kreeg nauwelijks kans om in de wedstrijd te komen, aangezien de thuisploeg na een minuut al op voorsprong had kunnen staan. Een lob van Levi García vloog echter net voorlang het doel van Robert Zwinkels, die dik tien minuten later ook moest ingrijpen bij een fraaie uithaal van Ali Messaoud. De doelman had even daarna ook antwoord op een schot van Luigi Bruins, maar moest met nog twintig minuten te gaan tot de rust toch capituleren.

Milan Massop mocht namelijk inkoppen en stuurde de bal langs de keeper van de Hagenaars. Vijf minuten voor rust moest ook Theo Zwarthoed zich onderscheiden en de doelman van Excelsior hield een schot van Thijmen Goppel uit zijn doel. Dat ADO niet met een grotere achterstand aan de thee ging was te danken aan Zwinkels, aangezien hij in de blessuretijd nog een grote kans voor García onschadelijk maakte. ADO kwam echter als herboren uit de kleedkamer en het duurde niet lang voordat de gelijkmaker achter Zwarthoed lag.

Johnsen kopte zes minuten na de thee, nadat een poging van Nasser El Khayati daarvoor nog op de paal was beland, zijn elfde goal van het seizoen binnen. Het duel golfde daarna op en neer en Erik Falkenburg was met een fraaie knal van afstand dicht bij de winnende treffer. Doordat zijn poging op de paal uiteenspatte moesten de meegereisde fans nog even wachten met juichen, maar tien minuten voor tijd viel de winnende treffer dan toch. Johnsen mocht uithalen en schoot via het been van Wout Faes de 1-2 binnen. Excelsior antwoorde daarop bijna meteen via Ali Messaoud, die zijn schot echter op de lat zag eindigen.