‘Of Spanje ons vreest? Misschien, want ik ken Barcelona goed’

AS Roma werd vrijdagmiddag bij de loting voor de kwartfinales van de Champions League gekoppeld aan Barcelona. De Romeinen wacht zodoende een hels karwei, maar technisch directeur Monchi kijkt desalniettemin reikhalzend uit naar het tweeluik van volgende maand met de Spaanse grootmacht.

Monchi kent Barcelona goed, daar hij jarenlang als beleidsmaker verbonden was aan Sevilla. "We hebben niet al te veel geluk gehad, maar we willen dit tweeluik graag spelen", wordt hij geciteerd door Premium Sport. Roma schaarde zich bij de laatste acht van het miljardenbal, door in de achtste finales af te rekenen met Shakhtar Donetsk. De laatste keer dat de club de kwartfinales van de Champions League haalde, was in het seizoen 2007/08. "Ik geloof in mijn team. We moeten het duel benaderen met het geloof dat we iets belangrijks gaan doen."

"We zijn ons er bewust van dat Barcelona één van de sterkste teams ter wereld is, maar we moeten geloven dat we kunnen doorbekeren. In het voetbal speel je met elf tegen elf. Als we het goed doen, kunnen we doorbekeren", vervolgt Monchi, die wel op zijn hoede is voor de Spanjaarden. "Barcelona is meer dan alleen Lionel Messi. Zij hebben een uitstekende ploeg, maar Roma zal nog steeds in staat zijn hen te verslaan."

Roma begint de dubbele ontmoeting met Barcelona op 4 april met een uitwedstrijd. Zes dagen later volgt de return in Italië. "Ik vind het fijn dat we de return in ons eigen Olimpico spelen. Als we Camp Nou met een goed resultaat weten te verlaten, is er veel mogelijk met onze fans achter ons", aldus Monchi, die ook nog de vraag voorgeschoteld kreeg of hij, samen met doelman Alisson Becker, gevreesd wordt in Spanje. "Of Spanje Monchi en Alisson vreest? Misschien, want ik ken Barcelona goed. Maar ik weet zeker dat Alisson zelfs nog meer zal geven."