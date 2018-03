‘Ik doe altijd mijn best, of ik nou met Van de Beek of Messi speel’

Nicolás Tagliafico speelt aankomend weekend nog met Ajax tegen Sparta Rotterdam, voordat hij zich met de Argentijnse nationale ploeg gaat voorbereiden op de vriendschappelijke interlands tegen Italië en Spanje. Voor de linksback maakt het echter geen verschil of hij nu in Amsterdam op het trainingsveld staat, of samenspeelt met een wereldster als Lionel Messi.

“Zo denk ik er niet over. Je moet het beste uit jezelf halen. Of het nou met het team is of met Jong Ajax, het maakt mij niet uit. Ik doe altijd mijn best. Of ik nou met Donny (van de Beek, red.) of met Messi speel. Je moet respect hebben voor alle spelers en niet voor de naam van de spelers”, legt hij uit in gesprek met AT5.

Tagliafico komt bij de Argentijnse nationale ploeg weer andere namen tegen dan waarmee hij doorgaans bij Ajax achterin speelt. Van zijn eerste maanden in Amsterdam is hij dergelijke wisselingen inmiddels echter wel gewend: “Het hangt van de trainer af wie er speelt, hij maakt de wijzigingen. Iedereen die erin komt, doet zijn best. Soms als je erin komt, moet je je aanpassen aan de defensie. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Frenkie de Jong en Maximilian Wöber.”

De linksback maakt sinds zijn entree in de Eredivisie indruk en van diverse kanten wordt al geopperd dat het verblijf van Tagliafico in Amsterdam weleens van korte duur zou kunnen zijn. De Argentijn wil hier zelf echter niet specifiek op in gaan: “Ik kijk van dag tot dag. Ik wil me verbeteren. Ik denk niet aan de toekomst. In mijn hoofd ben ik bij zondag, de wedstrijd tegen Sparta.”