Van Bronckhorst: ‘Uiteindelijk ben je vaker niet succesvol dan wel succesvol’

Giovanni van Bronckhorst won in zijn periode als trainer bij Feyenoord tot nu toe een KNVB Beker en een landstitel, terwijl hij ook dit seizoen nog af kan sluiten met winst van de beker. De trainer, die met de Rotterdammers een tegenvallende Eredivisie-jaar doormaakt, is zich er echter ook van bewust dat succes niet vanzelfsprekend is. Bekijk de volledige video hieronder.