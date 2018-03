‘Keizer praat met Eredivisionist over dienstverband voor volgend seizoen’

Marcel Keizer werd vlak voor de winterstop op straat gezet door Ajax en de trainer zit sindsdien werkloos thuis. Daar kan echter verandering in komen, want de 49-jarige coach is volgens RTV Rijnmond in beeld om de opvolger van Mitchell van der Gaag te worden bij Excelsior. De regionale omroep stelt dat Keizer zelfs kandidaat nummer een is, al wil algemeen directeur Ferry de Haan de interesse niet bevestigen.

Geert den Ouden zou het geen rare zet van Excelsior vinden om Keizer aan te stellen: “Je kunt over Keizer zeggen wat je wil, maar hij heeft bij Ajax eigenlijk geen kans gehad. Ik vind dat een trainer die uit de Jupiler League komt beter door kan groeien bij een club als Excelsior. Ik denk dat hij een prima trainer is, die zich qua voetbal prima kan laten gelden in de Eredivisie”, legt de oud-spits uit bij FC Rijnmond.

Keizer zou in het geval van een akkoord de opvolger worden van Mitchell van der Gaag. De succesvolle trainer van de Kralingers kondigde onlangs zijn vertrek aan en gaf toen te kennen graag in het buitenland te werken. Keizer werd eerder ook in verband gebracht met een dienstverband bij Heracles Almelo, maar de Tukkers kozen uiteindelijk voor Frank Wormuth.

Als Keizer inderdaad aan de slag gaat bij Excelsior, wordt het na SC Cambuur en Ajax zijn derde dienstverband in de Eredivisie. De oud-speler van Ajax, Cambuur, De Graafschap en FC Emmen werkte verder als trainer bij onder meer Telstar en Emmen, terwijl hij ook als technisch directeur actief was in Leeuwarden.