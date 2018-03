‘Zou mooi zijn om mijn Ajax-debuut in mijn geboortestad Rotterdam te maken’

Noa Lang bleef afgelopen zondag tijdens de wedstrijd tegen sc Heerenveen nog negentig minuten op de bank bij Ajax, maar krijgt aankomend weekend wellicht wel de kans om zijn debuut te maken. De Amsterdammers reizen af naar Het Kasteel voor de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam en voor, de in 2013 van Feyenoord over gekomen, Lang zou het extra speciaal zijn om daar zijn eerste wedstrijd voor Ajax te spelen.

“Ik zou het echt mooi vinden om mijn debuut voor Ajax in mijn geboortestad Rotterdam te maken. Vooral tegen Sparta zou tof zijn. Dat is ook een beetje de club van mijn moeder en opa van mijn moeders kant. Dat zou het plaatje wel echt compleet maken”, reageert de middenvelder, die nog niet zeker weet of hij tegen Sparta ook deel uit zal maken van de selectie, tegenover Ajax Life.

Lang traint de laatste tijd meestal mee bij het eerste en merkt dat het aanhaken op een hoger niveau hem redelijk afgaat: “Het gaat op de trainingen bij Ajax 1 natuurlijk wel een stukje sneller allemaal, maar als je een goede voetballer bent, dan moet je dat wel aankunnen. Ik moet zo doorgaan van de trainers. Ik geniet in elk geval van ieder moment.”

De middenvelder, die ook als buitenspeler uit de voeten kan, vindt zelf dat hij op verdedigend gebied nog de grootste stappen kan maken. Met Erik ten Hag sprak hij daar nog niet specifiek over, al heeft hij van de trainer wel te horen gekregen dat hij zo door moet gaan: “Of het nou bij Jong Ajax is of bij het eerste. Ik moet mijn goals blijven maken en assists blijven geven. Beslissend zijn. En bij een eventuele invalbeurt in het eerste moet ik het zelf afdwingen, het ook echt in die minuten laten zien.”