Verbeek spreekt van hypocrisie: ‘Daar hoor ik niemand over’

Gertjan Verbeek is het niet eens met de beslissing van de clubleiding van FC Twente over zijn optredens als tv-analyticus. De club staat niet langer toe dat Verbeek aanschuift bij voetbalprogramma's, nadat supportersgroep Twente Verenigt! zich middels een brief uitsprak tegen de werkzaamheden van de trainer. Verbeek begrijpt niets van het statement van de supportersgroep, geeft hij aan. "Maar om geen olie op het vuur te gooien, ga ik niet meer op tv."

Volgens Verbeek wordt er hypocriet gedaan over zijn werk als analist. "Als we tien punten meer hadden gehad, had niemand er een punt van gemaakt. John van ’t Schip zie ik regelmatig aanschuiven, John den Brom was deze week op tv en bij Studio Voetbal zit ook regelmatig een collega", somt de oefenmeester op tijdens de wekelijkse persconferentie. "Daar hoor ik niemand over. Ik werk keihard voor Twente."

Verbeek bestrijdt het idee dat hij zich te weinig inzet voor Twente. "Gisteren was mijn dochter jarig, maar ik ben om 7 uur de deur uitgegaan en was om 7 uur ’s avonds thuis. Ik had de ochtend ook thuis met haar door kunnen brengen, omdat we toen met het eerste elftal geen programma hadden", citeert TC/Tubantia. "Ik werk twaalf uur op een dag omdat de club in de brand staat en ik vind dat dat nodig is." Zaterdagavond neemt Twente het thuis op tegen Willem II.