Ten Hag: ‘Dit is een schitterend moment voor hem, het hoogste in het land’

Bondscoach Ronald Koeman selecteerde vijf debutanten in zijn eerste definitieve selectie en Justin Kluivert is daar één van. De pas achttienjarige aanvaller van Ajax kreeg het goede nieuws te horen van Erik ten Hag. De trainer van Ajax is erg blij voor zijn pupil. "Als je goed genoeg bent, ben je blijkbaar ook oud genoeg", vertelt hij op de wekelijkse persconferentie.

"Dit is prachtig voor hem, het hoogste in het land. Een schitterend moment", citeert Voetbal International. Ten Hag werd geïnformeerd door Koeman en stelde Kluivert kort daarna op de hoogte. "Dit zal hem zeker stimuleren om nog beter te gaan presteren. Hij komt daar ook weer met nóg meer goede spelers in aanraking. Ik heb wel even gezegd: 'Laat dit ook een stimulans zijn naar zondag toe.'"

Ajax vaardigt behalve Kluivert ook Matthijs de Ligt en Donny van de Beek af voor de oefenduels met Engeland en Portugal. Ten Hag roemt de scoringsdrift van Van de Beek. "Tien goals. Dat is heel veel voor een middenvelder", stelt de oefenmeester van de nummer twee van de Eredivisie. "Hij heeft een goed gevoel voor de positie en daar op de juiste momenten te komen. Zijn doeltreffendheid is een groot goed in het huidige internationale topvoetbal."

De Ligt was afgelopen weekend de aanvoerder van Ajax, omdat Joël Veltman geen basisplaats had. Of dat zondag tegen Sparta Rotterdam ook het geval is, wil Ten Hag nog niet prijsgeven. "Er moet interne concurrentie zijn, dat is in onze selectie zo en zeker op de rechtsbackpositie. Maar ik heb inderdaad niet zomaar eventjes voor hem gekozen", doelt Ten Hag op Rasmus Kristensen, die de voorkeur kreeg boven Veltman.