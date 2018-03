Pasveer krijgt spreekverbod: ‘Na de wedstrijd wil ik alles best uitleggen’

Vitesse-trainer Henk Fraser heeft zijn keepers Remko Pasveer en Jeroen Houwen een spreekverbod opgelegd in aanloop naar de wedstrijd van aanstaande zaterdag tegen Heracles Almelo. Beiden moeten zich volgens de coach optimaal kunnen voorbereiden op het duel met Heracles. Na de slechte beurt van Pasveer tegen FC Utrecht (5-1) vorige week zondag, is het onduidelijk wie zaterdag het doel zal verdedigen.

Pasveer maakte tegen Utrecht een onzekere indruk en ging bij twee tegendoelpunten in de fout. Het was niet de eerste keer dit seizoen dat de sluitpost blunderde. “Ik begrijp die kritiek, maar wil dat de keepers zich volledig op de wedstrijd richten”, zegt Fraser vrijdag, geciteerd door de Gelderlander. “Die is voor ons namelijk cruciaal. Alweer, omdat we de vorige wedstrijd onder de maat hebben gepresteerd. We houden ze nu uit de media. Na de wedstrijd wil ik alles best uitleggen. En dan horen de keepers ook beschikbaar te zijn. Maar nu even niet.”

Pas zaterdag zal duidelijk worden wie de voorkeur krijgt onder de lat. Tweede doelman Houwen verdedigde een keer eerder dit seizoen. Uit tegen FC Groningen liet hij een hoge terugspeelbal van Fankaty Dabo door. “Welke keuze ik ook maak, er zullen altijd voor- en tegenstanders zijn”, aldus Fraser. “Ik heb twee opties. Ik kan Pasveer op de bank zetten. Dat kan om hem uit de wind te houden. Hij kan ook beginnen. Dan kan iedereen zeggen dat die trainer zijn spelers tot het einde toe steunt. Het is allemaal positief en negatief uit te leggen. Ik haal nu alleen de druk bij de keepers weg.”