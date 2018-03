Cocu: ‘Nooit meegemaakt dat iemand om deze reden niet kan voetballen’

PSV hoopt zich zaterdagavond tegen VVV-Venlo te herstellen van de 5-0 nederlaag tegen Willem II van vorige week. Trainer Phillip Cocu hoopt dat zijn spelers hebben geleerd van de zeperd in Tilburg, zo gaf hij vrijdag aan op de persconferentie. "We moeten tonen dat we geleerd hebben. In de houding, de absolute wil om te winnen. Dat zag je bij de tegenstander meer dan bij ons en dat mag geen tweede keer gebeuren.”

PSV oogde stabiel in de tweede seizoenshelft. Cocu begrijpt dan ook niet hoe het kan dat zijn ploeg een pak slaag kreeg. "Dat blijft soms een mysterie. Ik geloof niet dat spelers in de wolken lopen”, aldus Cocu, die de vrije dag van zijn selectie introk. Zondag stond de PSV-selectie op het trainingsveld. "Daar is uitvoerig gesproken. Eerst de spelers met elkaar, daarna met de staf erbij. Op maandag planden we een extra trainingssessie die eigenlijk niet op het programma stond. Even kijken of er dan wordt geklaagd, want dan kun je daarop inspringen”, legt Cocu uit. “Maar dat was niet het geval. Je wil waken voor onderschatting of gemakzucht, maar soms is dat niet te vinden in zo'n week."

Cocu kan tegen VVV weer beschikken over Hirving Lozano. De Mexicaan ontbrak de afgelopen drie wedstrijden wegens een schorsing. “Hij zit goed in zijn vel en heeft naar de wedstrijd toegewerkt. Of ik hem gemist heb? Ik dacht dat hij dit seizoen vrij veel heeft gespeeld. Alleen kijken we bij een wedstrijd nooit naar afwezige spelers en wel naar de spelers die het moeten doen.”

Bij de tegenstander uit Venlo ontbreekt zaterdag Lennart Thy. De aanvaller is donor en hoopt middels stamceldonatie het leven van een patiënt met acute leukemie te redden. De supporters van PSV hebben opgeroepen tot een staande ovatie in de elfde minuut. “Ik heb het nog nooit meegemaakt dat een speler om deze reden niet kan voetballen. Maar ik vind het heel bijzonder. Helemaal in deze wereld waar de belangen vaak groot zijn. Het is een speciaal gebaar en ik vind het ook mooi hoe PSV er mee omgaat.”