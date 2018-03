Van Bronckhorst doet beroep op spelers: ‘Ballen naar Jones vaak onnodig’

Feyenoord kent weinig personele problemen in aanloop naar het competitieduel met PEC Zwolle. Karim El Ahmadi en Jan-Arie van der Heijden, die deze week om onduidelijke redenen een paar keer ontbraken tijdens de training, zijn allebei fit voor de wedstrijd van zondagmiddag. Ook Robin van Persie is inzetbaar; Giovanni van Bronckhorst kan alleen geen beroep doen op Sam Larsson en Jeremiah St. Juste.

Van Persie bleef vorige week in de thuiswedstrijd tegen AZ op de bank. Aan het begin van deze week trainde hij aangepast. "Vorige week zaterdag kon hij niet volop trainen. In de warming-up tegen AZ hebben we nog wel getest", blikt Van Bronckhorst terug tijdens de persconferentie. "De eerste paar dagen van de week heeft Van Persie aangepast getraind. Vanaf woensdag trainde hij zonder last mee."

Bij Feyenoord is veel kritiek ontstaan op doelman Brad Jones, die een stuk onzekerder oogt dan vorig seizoen. Van Bronckhorst begrijpt waar de kritiek vandaan komt. "Vorig jaar hadden we een superjaar. Nu hebben we een totaal ander seizoen. Als het minder gaat, dan krijg je sneller kritiek. Dat geldt niet alleen voor Jones, maar ook voor de veldspelers en voor mij. Maar dat hoort erbij."

De trainer doet een beroep op zijn spelers om minder onnodige terugspeelballen te versturen richting Jones. De Australiër wordt op die manier soms in moeilijkheden gebracht. "Als iets niet hoeft, dan hoef je dat niet te doen. Dat moeten we beter doen. Iedere bal naar Brad is eentje waarbij hij onder druk wordt gezet. Dat heb ik liever niet. Het gebeurt vaak onnodig." Feyenoord verloor overigens vier van de laatste vijf uitduels in Zwolle.