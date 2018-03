Slapeloze nacht voor Weghorst: ‘Dit is wel een jongensdroom, ja’

Wout Weghorst, Guus Til en Marco Bizot zijn door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de selectie voor het Nederlands elftal voor de oefenwedstrijden tegen Engeland en Portugal. Het drietal van AZ kreeg vrijdagochtend telefonisch van Koeman het verlossende woord. Aanvoerder Weghorst laat tegenover de NOS weten dat hij niet had kunnen slapen van de spanning.

"Het is heel mooi dat ik bij de definitieve selectie zit. Dit is wel een jongensdroom, ja. Het is heel mooi dat ik dat doel nu heb bereikt. Ik heb ontzettend veel zin om me te gaan melden en iets moois neer te gaan zetten met elkaar”, aldus Weghorst. Voor Til kwam de oproep als een verrassing, zeker na de wedstrijd van vorige week tegen Feyenoord. "Ik had er niet op gerekend. We hebben zondag niet zo goed gespeeld, en ik denk dat iedereen daar wel naar heeft gekeken. Ik dacht dat het er niet in zat.”

Bizot had er stiekem wel rekening mee gehouden dat hij erbij zou zitten. "Ik was niet honderd procent overtuigd, maar ik had er wel vertrouwen in. Ik heb er hard voor gewerkt om erbij te komen. Ik heb er stiekem wel een beetje rekening mee gehouden. Fantastisch", aldus Bizot, die zich samen met zijn ploeggenoten op maandag 19 maart mag gaan melden in Zeist.