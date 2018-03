Kluivert in de wolken: ‘Mijn telefoon zal wel ontploft zijn met berichten’

Justin Kluivert is door bondscoach Ronald Koeman opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal. De buitenspeler van Ajax hoorde het goede nieuws vrijdagochtend na de training. De achttienjarige buitenspeler werd direct op de rug genomen door Hakim Ziyech. “Hakim is trots op me, ik ben als een broertje voor hem, en hij gunt het me”, laat Kluivert weten in een reactie aan Voetbal International.

Kluivert zat al bij de voorselectie en wist dat hij vrijdag goed nieuws te horen zou kunnen krijgen. “Ik was toch extra gespannen tijdens de training, ik wist dat het vandaag bekend zou worden”, aldus Kluivert, dit Eredivisie-seizoen goed voor zes doelpunten. “Dit is iets waar ik heel trots op ben. Op mijn leeftijd al bij Oranje is bijzonder. De volgende stap is hopen op speelminuten en echt mijn debuut maken.”

“Onlangs heb ik bij Jong Oranje kort met de bondscoach gesproken”, laat Kluivert weten. “Het is mooi dat hij het in me ziet zitten en het is nu aan mij om het tijdens trainingen te laten zien. Mijn telefoon zal wel ontploft zijn met berichten, ik ga het wel even vieren met mijn familie.” De selectie van Oranje verzamelt maandag 19 maart in Zeist ter voorbereiding op de duels met Engeland (23 maart) en Portugal (26 maart).