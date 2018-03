Loting Europa League: Dost met Sporting tegen Atlético Madrid

In navolging van de Champions League is donderdag ook geloot voor de kwartfinales van de Europa League. In het Zwitserse Nyon werd Arsenal aan CSKA Moskou gekoppeld. RB Leipzig, dat in de achtste finales afrekende met Borussia Dortmund, treft Olympique Marseille. Bas Dost neemt het met Sporting Portugal op tegen Atlético Madird.

Arsenal rekende in de vorige ronde over twee duels af met AC Milan. Na de 3-1 zege van donderdagavond gaf manager Arsène Wenger aan dat het hem niet uitmaakte welke ploeg the Gunners zouden loten, zolang het Atlético Madrid maar niet was. Arsenal treft CSKA Moskou, maar de Russen mogen niet onderschat worden. De Russische schakelde in de vorige ronde namelijk Olympique Lyon uit. In Frankrijk zegevierde CSKA Moskou donderdag met 2-3.

Sporting had donderdagavond een verlenging nodig tegen Viktoria Plzen. Dost miste nog een strafschop, maar zijn misser bleek niet fataal. Wanneer Sporting de halve finale wil bereiken, dan zal het beter voor de dag moeten verschijnen tegen Atlético Madrid. De Spanjaarden waren in de achtse finales veel te sterk voor Lokomotiv Moskou. Over twee duels won de ploeg van Diego Simeone met 8-1.

Volledige loting:

Arsenal – CSKA Moskou

RB Leipzig – Olympique Marseille

Atlético Madrid – Sporting Portugal

Lazio – Red Bull Salzburg