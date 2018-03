AZ zet tegenstander mogelijk hak met ‘meesterscout’: ‘Hij kent alle ins en outs’

AZ ontvangt zondag FC Groningen, een speciaal duel voor Oussama Idrissi. De aanvaller van de Alkmaarders besloot afgelopen transferperiode de Trots van het Noorden achter zich te laten. Door zijn jaren bij Groningen is hij een waardevolle bron van informatie voor John van den Brom, zo geeft de trainer aan op de clubsite en tegenover NH, de regionale omroep van Noord-Holland.

"Dat is logisch. Hij komt daar net vandaan en kent alle ins en outs. In de voorbespreking gaan we hem gebruiken. Het zijn vaak de kleine dingen die je van binnenuit weet. Hopelijk kunnen we daar van profiteren", aldus Van den Brom. Idrissi, die wordt betiteld als ‘meesterscout’, ziet ook de nadelen. "Zij weten ook wat ik waarschijnlijk van plan ben. Er kunnen zich zoveel dingen voordoen die je vooraf waarschijnlijk had verwacht, maar niet uitkomen."

"Iedereen heeft zo zijn gedragsvoorkeuren, maar die van mij kennen zij ook." Van den Brom hoopt dat zijn ploeg een betere prestatie neerzet dan tegen Feyenoord (2-1), vorig week. "Het was een dure, maar ook goede les voor die jonge gasten om mee te nemen naar de toekomst. Ik hoop dat ze weer zo vrijuit gaan spelen als al die wedstrijden daarvoor hebben gedaan."