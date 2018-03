‘Er was wat gedoe over, maar ik wilde gewoon het shirt van Ziyech’

Zakaria Labyad werd in januari nadrukkelijk in verband gebracht met een overstap naar Ajax. Toen de aanvallende middenvelder van FC Utrecht na afloop van het duel met de Amsterdammers (0-0) van shirt ruilde met Hakim Ziyech en deze aantrok op het veld, werd hij vreemd aangekeken door een aantal ploeggenoten. De actie had volgens Labyad geen achterliggende gedachte.

Ajax-trainer Erik ten Hag stak niet onder stoelen of banken dat hij Labyad graag aan zijn selectie toe zou voegen en ook de spelers zelf zag een stap omhoog wel zitten. De geruchten over een transfer naar Ajax en het aantrekken van het shirt van Ziyech, moeten los van elkaar worden gezien, zo stelt Labyad. "Er was wat gedoe over in de media, maar ik wilde gewoon graag het shirt van Hakim Ziyech. Hij is een goede vriend van mij", zegt Labyad tegen Panna Magazine.

De Amsterdammers werden uiteindelijk niet concreet en Labyad besloot nog voor het einde van de transfermarkt dat hij het seizoen zou afmaken in Utrecht. "Nou, ik twijfelde of januari het goede moment was om weg te gaan bij FC Utrecht. Ik heb toen met veel mensen gesproken en besloten het seizoen in Utrecht af te maken en mijn tijd hier goed af te sluiten”, aldus Labyad, die na dit seizoen zeer waarschijnlijk vertrekt. “Die kans bestaat inderdaad. Maar waarnaartoe weet ik nog niet.”