‘Ik zie mezelf uitgroeien tot een speler in de subtop van de Eredivisie’

Clint Leemans is bezig aan een goed seizoen bij VVV-Venlo. De middenvelder staat naar verluidt in de belangstelling van clubs het binnen- en buitenland. In ieder geval tot aan het einde van dit seizoen wil hij niets weten van eventuele interesse en dat heeft hij ook zijn zaakwaarnemer duidelijk gemaakt. Leemans wil zich volledig kunnen concentreren op het voetballen bij VVV.

"Ik heb afgesproken met mijn zaakwaarnemer dat hij me niet zegt welke clubs dat zijn", aldus Leemans in gesprek met De Limburger. "Ik wil me volledig kunnen focussen op VVV. Ik wil dat we zo snel mogelijk veilig zijn. Normaal gesproken blijf ik nog een jaar bij VVV en dat vind ik prima. Natuurlijk kan er een club komen die een afkoopsom wil betalen, maar dat zie ik dan wel. Ik ben heel blij met deze club."

Leemans ziet nog genoeg verbeterpunten bij zichzelf. Toch hoopt hij op den duur wel op een grotere club dan VVV. "Op termijn zie ik mezelf wel uitgroeien tot een speler die mee kan in de subtop van de Eredivisie", besluit Leemans, die naar verluidt in de belangstelling staat van PEC Zwolle en een club uit de Serie A. De controlerende middenvelder staat tot medio 2019 onder contract in Venlo.