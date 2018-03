Breuk in kuitbeen zet mogelijk streep door Braziliaanse WK-droom

Het seizoen van Filipe Luis is voorbij. Atlético Madrid maakt vrijdagmorgen via de officiële kanalen bekend dat de vleugelverdediger met een breuk in zijn linkerkuitbeen kampt. De Braziliaan raakte donderdagavond in het Europa League-duel met Lomotiv Moskou (1-5 winst) geblesseerd en moest worden vervangen door Lucas Hernández.

Het is nog onduidelijk wat voor revalidatie Filipe Luis gaat volgen. Als een operatie niet noodzakelijk blijkt, kan het herstel zes tot acht weken duren en blijft hij een optie voor bondscoach Tite. Mocht de Braziliaan echter niet aan de operatietafel ontkomen, dan kan hij een half jaar tot een jaar aan de kant staan.

Dat zou betekenen dat de 31-voudig international sowieso het WK in Rusland moet laten schieten. Alhoewel Marcelo de onbetwiste linksachter van de vijfvoudig wereldkampioen is, kwam Filipe Luis in de WK-kwalificatiefase regelmatig aan spelen toe. Daarnaast is hij ook dit seizoen een belangrijke speler in het team van trainer Diego Simeone.