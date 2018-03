‘Ik hield er rekening mee dat ik geen oproep voor Oranje kreeg’

Ronald Koeman maakt vrijdagmiddag de selectie van Oranje bekend voor de oefeninterlands tegen Engeland en Portugal. Marvin Zeegelaar hoeft niet in spanning af te wachten wie er worden geselecteerd, aangezien de verdediger van Watford niet bij de voorselectie zat. Zeegelaar maakt zich echter niet druk: "Komt het, dan komt het. Anders niet."

In het najaar van 2015 werd Zeegelaar nog opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg en de oefeninterland tegen België. "Ik kreeg een belletje van Danny Blind, de bondscoach. De uitnodiging was een bevestiging dat ik iets goed doe, haha. Hartstikke mooi om die trip mee te maken", vertelt hij in gesprek met ELF Voetbal.

De linksback kwam onder Dick Advocaat niet aan spelen toe bij Oranje: "Dick Advocaat heb ik nooit gesproken. Toen hij zijn eerste selectie bekendmaakte, had ik net twee, drie weken niet gespeeld. Ik hield er rekening mee dat ik geen oproep kreeg. De concurrentie is ook zwaar", concludeert Zeegelaar, die wijst op de huidige afwezigen onder Koeman.

"Jongens als Erik Pieters, Patrick van Aanholt en Jetro Willems worden nu niet eens opgeroepen. In de Nederlandse competitie loopt nog Ridgeciano Haps, een groot talent als Tyrell Malacia. De discussie om de linksbackpositie begrijp ik dan ook niet. Ach ja, ik maak me er niet druk over", besluit de 27-jarige Zeegelaar, die zijn debuut voor Oranje nog moet maken.