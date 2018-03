Supporters PSV willen applaus voor afwezige Thy: ‘We waren er stil van’

Supportersvereniging PSV hoopt dat Lennart Thy zaterdag in de elfde minuut van de wedstrijd tussen PSV en VVV-Venlo een fantastisch applaus krijgt. De fanclub van de Eindhovenaren doet via Facebook een oproep om de van Werder Bremen gehuurde aanvaller te eren, aangezien hij niet aanwezig is bij het duel om een leukemiepatiënt in Duitsland te helpen.

De spits is in Duitsland, waar hij deelneemt aan de behandeling van een patiënt met leukemie. Thy liet zijn DNA opnemen in een medische databank en is nu als match met iemand die aan de levensbedreigende vorm van kanker lijdt naar voren gekomen. De fans van de koploper van de Eredivisie hopen dat iedereen in de elfde minuut massaal applaudisseert voor de aanvaller.

Clint Leemans zegt tegenover De Limburger erg trots te zijn op zijn ploeggenoot. "We waren er stil van. Zoiets zet je aan het denken. Heel goed dat de club hiervoor toestemming heeft gegeven. We staan er als spelers allemaal achter. Natuurlijk zullen we Lennart missen in het veld, want hij is een belangrijke speler voor ons. Maar op zo'n moment is voetbal bijzaak."

Trainer Maurice Steijn liet eerder al weten veel respect te hebben voor de actie van zijn pupil: "Ik schrok eerst, dacht dat er iets met Lennart zelf was. Maar hij legde uit hoe het zat, en dat hij misschien een mensenleven kan redden. Dat betekende wel dat we hem even kwijt zouden zijn. Lennart is één van onze beste spelers, en wij zijn nog steeds niet officieel veilig, maar dit is veel belangrijker dan een voetbalwedstrijd of een paar punten."