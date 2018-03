Griezmann gepasseerd: ‘Ik heb geleden tegen Neymar, dus ik zou hem halen’

Neymar staat sinds afgelopen zomer onder contract bij Paris Saint-Germain na zijn veelbesproken vertrek bij Barcelona. Verschillende spelers van de Catalaanse grootmacht hebben al de wens uitgesproken de Braziliaan weer te kunnen verwelkomen. De aanvaller wordt de laatste weken echter vooral gelinkt aan Real Madrid. Dani Carvajal en Casemiro zouden Neymar graag bij Real zien acteren.

Als Carvajal in een uitgebreid interview met El Transistor wordt gevraagd of hij liever Neymar of Antoine Griezmann, spits van Atlético Madrid, bij Real ziet voetballen, zou de Spanjaard uiteindelijk gaan voor de recordaankoop van PSG: "Moeilijke keuze. Maar aangezien ik heb geleden tegen Neymar, zou ik hem halen."

Ook Casemiro ziet de komst van zijn landgenoot zitten, zo geeft hij aan in gesprek met El Partidazo. "Neymar is altijd al spectaculair geweest, al sinds hij elf jaar oud is. Hij doet krankzinnige dingen. Ik denk niet dat er ook maar een mogelijkheid is dat hij naar Real komt, maar dat moet je aan Florentino Pérez (voorzitter van Real, red.) vragen", aldus Casemiro.

"Neymar weet dat de deur bij Madrid altijd voor hem openstaat, maar hij is gelukkig in Parijs. Hij zegt altijd dat hij daar gelukkig is en zich daar comfortabel voelt. Met de kwaliteiten die hij heeft, zou ik hem zeker halen. Ik hoop dat hij komend seizoen al komt. Hij is een geweldige speler, hij hoort bij de top drie van de wereld. Hij zou ook zeker goed opschieten met Cristiano Ronaldo, heel goed zelfs."