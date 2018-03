Depay en consorten onder vuur: ‘Dan is dat inderdaad een schande’

Olympique Lyon had voorafgaand aan het tweede duel met CSKA Moskou goede papieren om de kwartfinales van de Europa League te halen, maar een 2-3 nederlaag tegen de Russen betekende een roemloze aftocht voor les Gones. De media in Frankrijk zijn genadeloos over het optreden van Lyon en Memphis Depay en Bruno Génésio begrijpen dat.

"Je wint met 0-1 in Moskou, dus als je dan op eigen veld zo verliest, dan is dat inderdaad een schande", wordt de aanvaller geciteerd door verschillende Franse media. Lyon kan niet lang treuren, want komende zondag wacht de confrontatie met Olympique Marseille. "Er wacht ons een grote wedstrijd in Marseille. We weten wat ons te doen staat", aldus Depay, die door L'Équipe het cijfer vier kreeg voor zijn optreden; Kenny Tete ontving een drie.

Génésio sluit zich aan bij de woorden van de Oranje-international: "We hebben alles geruïneerd wat we in Moskou hadden opgebouwd. Het is een schande. Onze supporters hebben dit niet verdiend. We moeten ons zondag herpakken", laat de teleurgestelde trainer weten. "Het is een enorme teleurstelling. Het was een heel belangrijk toernooi voor ons."

De oefenmeester weet dat hij nu nog meer onder een vergrootglas ligt. "Dit is zeker een van de moeilijkste momenten sinds ik trainer ben van Lyon. Ik ben verantwoordelijk", aldus Génésio. "Sommige spelers hadden de instelling alsof het een oefenduel was. Dat ligt niet aan de leeftijd. Als je niet de juiste instelling hebt, dan heeft het niets te maken met de jeugdigheid."