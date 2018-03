Basiskracht Real bevestigt interesse Man United: ‘Er waren contacten’

Raphaël Varane bevestigt dat hij in de belangstelling staat van Manchester United. De verdediger van Real Madrid arriveerde in 2011 in het Santiago Bernabéu, een tijd waarin José Mourinho nog de scepter zwaaide bij de Spaanse grootmacht. In gesprek met El Larguero geeft de Frans international aan dat de Portugees hem is blijven volgen.

Gevraagd of hij is gebeld door de manager van United, antwoordt Varane: "Nee, niet rechtstreeks. Er waren contacten, maar niet rechtstreeks." De 24-jarige stopper geeft ook aan dat hij Romelu Lukaku bewondert: "Ik voel me meer comfortabel met snelle tegenstanders, ik kan ze dan beter controleren. Als ze sterker zijn… Zoals Lukaku, hij is de sterkste spits ter wereld. Het is pure kracht. Je moet dan anders spelen."

Vrijdagmiddag vindt de loting voor de kwartfinales van de Champions League plaats en Varane heeft wel een idee welke club hij sowieso niet wil treffen in dit stadium van het toernooi. "Ik wil liever geen Spaanse club, de Champions League is er ook om tegen een ander soort voetbal te spelen. Het is beter als we nu niet tegen een Spaanse club voetballen."

Varane gaat tot slot ook nog in op de kritiek op Cristiano Ronaldo dat hij zijn beste tijd gehad zou hebben: "Bij Ronaldo zeggen sommigen dat het klaar is. Mijn vrienden vragen mij weleens: 'Is het afgelopen nu?' Ik zeg dan: 'Kalm, jongens. Kalm.' Ik begrijp niet hoe iemand een persoon als Cristiano kan bekritiseren. Met alles wat hij doet en heeft betekend, mag hij geen kritiek krijgen."