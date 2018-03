Real Madrid biedt 30 miljoen voor Fransman van Sevilla

Bernard, die al in gesprek is met Internazionale, heeft de clubs voor het uitkiezen. De spelmaker van Shakhtar Donetsk staat ook op de radar van Chelsea, Sevilla, AC Milan, Everton, Tottenham Hotspur, Watford en West Ham United. (Marca)

Mauricio Pochettino heeft contact opgenomen met Malcom om hem naar Tottenham Hotspur te lokken. Bayern München is echter favoriet om de aanvaller van Girondins Bordeaux, die wordt getaxeerd op 55 miljoen euro, in te lijven. (RMC)