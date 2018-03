Champions League: Real Madrid treft Juventus; City loot Liverpool

De loting van de kwartfinales van de Champions League heeft prachtige affiches opgeleverd. Kevin Strootman en Rick Karsdorp zijn met AS Roma gekoppeld aan Barcelona, terwijl Arjen Robben het met Bayern München moet opnemen tegen Sevilla. De absolute kraker van deze kwartfinales is de dubbele ontmoeting tussen Juventus en Real Madrid, een herhaling van de Champions League-finale van vorig seizoen. Liverpool neemt het op tegen Manchester City.

Met name Juventus – Real Madrid is een affiche om naar uit te kijken. De Koninklijke wist vorig seizoen nog in de eindstrijd van het miljardenbal met 1-4 te winnen van Juventus, waardoor de Italiaanse landskampioen gebrand zal zijn op revanche. Een andere kraker is die tussen Liverpool en Manchester City; beide clubs zijn op schot in de Champions League en kwalificeerden zich relatief eenvoudig voor de kwartfinales.

Sevilla wist dinsdagavond verrassend Manchester United uit te schakelen door met 1-2 te winnen op Old Trafford, terwijl Der Rekordmeister weinig te duchten had van Besiktas en het klusje reeds had geklaard in München. Barcelona schakelde Chelsea uit en neemt het in de komende duels op tegen Roma, dat een maatje te groot bleek voor Shakhtar Donetsk.

De heenwedstrijden in de kwartfinales worden gespeeld op dinsdag 3 april en woensdag 4 april, waarna de returns volgen op dinsdag 10 april en woensdag 11 april. De loting voor de halve finales staat voor vrijdag 13 april op het programma. De heenwedstrijden in de halve eindstrijd staan voor 24 en 25 april op het programma, de returns worden afgewerkt op 1 en 2 mei. De Champions League-finale wordt gespeeld op zaterdag 26 mei in het NSK Olimpiejsky, beter bekend als het Olympisch Stadion van Kiev in Oekraïne.

Loting:

Barcelona – AS Roma

Sevilla – Bayern München

Juventus – Real Madrid

Liverpool – Manchester City