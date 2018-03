Wenger vreest loting van Europa League: ‘We willen ze zeker ontlopen’

Arsenal plaatste zich donderdagavond voor de kwartfinales van de Europa League. Een week na een 0-2 overwinning in het San Siro was het team van Arsène Wenger ook in het eigen Emirates Stadium te sterk voor AC Milan: 3-1. De Londenaren weten vrijdagmiddag wie de tegenstander in de volgende ronde van het Europese toernooi is.

Wenger weet in ieder geval wie hij liever niet wil treffen. “We willen Atlético Madrid zeker ontlopen”, bekende de manager van the Gunners donderdagavond. “Dat is wellicht de grootste favoriet voor de eindzege. Maar goed, mijn mening is niet belangrijk omdat ik geen invloed heb op de uitkomst van de loting.”

“We moeten wachten op de loting en als het Atlético is, dan is het Atlético.” Het team van Diego Simeone won donderdagavond met 1-5 van Lokomotiv Moskou, dat in het Wanda Metropolitano al met 3-0 onderuit was gegaan. De nummer twee van LaLiga won liefst tien van de laatste elf duels in alle competities. Alleen Barcelona, de koploper van de Spaanse competitie, was in deze reeks in staat om los Colcheneros te stoppen: 1-0.

RB Leipzig, Lazio, Sporting Portugal, Olympique Marseille, RB Salzburg en CSKA Moskou zijn de overige kwartfinalisten. Laatsgenoemde club maakte donderdagavond een einde aan de Europese illusies van het Olympique Lyon van Kenny Tete en Memphis Depay. Bas Dost en Stefan de Vrij zijn zodoende de enige overgebleven Nederlanders in het toernooi.