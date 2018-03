‘Als je hem vergelijkt met alle andere 21-jarigen, is hij de beste ter wereld'

Mauricio Pochettino is van mening dat Dele Alli de beste 21-jarige voetballer ter wereld is. De middenvelder, die de voorbije twee seizoenen door de Engelse spelersvakbond (PFA) tot Talent van het Jaar werd uitgeroepen, is opnieuw bezig aan een goed seizoen in het tenue van Tottenham Hotspur. Alli, die volgende maand 22 jaar wordt, was deze voetbaljaargang goed voor zes treffers en negen assists in competitieverband.

Pochettino heeft weinig begrip voor de kritiek op Alli. “Als je Dele vergelijkt met alle andere 21-jarige voetballers, niet alleen in Europa maar ook in de rest van de wereld, is hij naar mijn mening de beste ter wereld”, zo stelt de manager van de Londenaren. “Van zijn leeftijd. In zijn vorm. Assists en alles. Maar, en ik begrijp niet waarom, nog steeds is het nodig om kritiek op Alli te uiten.”

“Noem mij één 21-jarige voetballer die beter is dan Alli, en wat hij heeft gepresteerd. Wie weet kom je met een gelijkwaardige voetballer. Maar een betere voetballer? Wellicht ben ik niet objectief, omdat hij in mijn selectie zit. Maar ik vind Dele een geweldige voetballer.” Alli lijkt echter naast de jaarlijkse prijs van de PFA te grijpen. Grote favoriet is Leroy Sané van Manchester City: de een jaar oudere Duits international was dit seizoen in de Premier League al goed voor acht doelpunten en elf assists.

Pochettino wil dat Alli zich blijft ontwikkelen. “Of we meer van hem verwachten? Ja, natuurlijk. Maar sinds de dag dat hij bij ons zijn debuut maakte, is hij tot een van de beste ter wereld uitgegroeid. Misschien is het voor de criticasters niet interessant om naar mij te luisteren omdat ik een eenvoudige coach ben. Maar geloof mij, ik ben de meest kritische persoon richting mijn spelers. Het is moeilijk om Dele te bekritiseren.”