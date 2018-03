‘Hij is voor PSV in dit seizoen onmisbaar geworden zonder op te vallen’

Willy van de Kerkhof vindt Jorrit Hendrix voor PSV ‘minstens zo belangrijk als Hirving Lozano’. De middenvelder is vooral in het spel zonder bal, qua gewonnen duels en intercepties, zeer belangrijk voor het team van Phillip Cocu. Niet voor niets is hij vaak vergeleken met de befaamde ‘stofzuiger van PSV’: Van de Kerkhof.

“Kwalitatief is Hendrix niet te vergelijken met Lozano, maar voor PSV o zo belangrijk”, oordeelt Van de Kerkhof in gesprek met het Eindhovens Dagblad. “Jorrit is voor PSV in dit seizoen onmisbaar geworden zonder op te vallen. Hij maakt het team sterker en kan de voorste en achterste linie sturen. Dat is precies wat dit PSV nodig heeft. Wel moet Jorrit oppassen dat hij zichzelf niet sterker wil maken dan hij is.”

In het leveren van een bijdrage aan het team ligt de grote kracht van Hendrix, zo stelt de oud-international. “Ik zie hem af en toe van een meter of dertig op goal schieten en vraag me af waarom. Daar liggen zijn kwaliteiten volgens mij niet. Jorrit moet de bal dan gewoon bij een ander inleveren om een goede aanval te kunnen opzetten.”

“Hij is een van de dragende spelers in het elftal van nu, maar laten we hem als individu niet belangrijker maken dan hij is. Ik kon vroeger ook niet van afstand schieten”, besluit Van de Kerkhof, die erop wijst dat Lozano tegen Feyenoord ontbrak en Hendrix een heel belangrijke vervulde. “In sommige wedstrijden is hij gewoon enorm belangrijk omdat hij er altijd in kleunt. Precies wat PSV vorige week miste", verwijzend naar de 5-0 nederlaag bij Willem II.