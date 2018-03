‘Sneijder is blijkbaar niet meer waard dan 2x 280 tekens op sociale media’

De KNVB beloofde donderdagmiddag dat Wesley Sneijder een eervol afscheid krijgt bij het Nederlands elftal. De voetbalbond reageert daarmee op de kritiek van de 33-jarige middenvelder dat hij geen kans krijgt om op een goede manier de fans gedag te zeggen. "In overleg met Wesley Sneijder zullen we zorgen voor een mooi afscheid. Dat verdient hij, daar is iedereen het over eens", meldt de KNVB donderdag op Twitter. "Hoe dat er precies gaat uitzien is nu nog niet te zeggen. Intern zijn we er mee bezig."

Valentijn Driessen betreurt dat 'het logge ambtenarenapparaat in Zeist’ op korte termijn geen passend afscheid heeft verzorgd voor Sneijder. “Begrijpelijkerwijs baalt Sneijder van de getoonde onwrikbaarheid bij de KNVB om een uitzondering voor hem als recordinternational te maken en mee te werken aan zijn afscheid tegen Engeland”, vertelt de chef voetbal van De Telegraaf vrijdag. “In twee obligate tweets – een recordinternational is blijkbaar niet meer waard dan tweemaal 280 tekens op sociale media – trachtte de voetbalbond de schade te beperken. Na Sneijders teleurstelling publiceerde het daarom razendsnel de standaardtekst ’bezig te zijn met een eervol afscheid’.”

Sneijder, met 133 wedstrijden recordinternational van het Nederlands elftal, besloot deze maand in samenspraak met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman om te stoppen bij Oranje en had gehoopt later deze maand tegen Engeland uitgezwaaid te kunnen worden. “Weer eens de bevestiging dat de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond – nu onder leiding van Eric Gudde – nog altijd niet goed weet om te gaan met zijn helden. Zo mag je international Sneijder bestempelen want zijn recordaantal van 133 interlands gaat deze eeuw overleven”, stelt Driessen, die zich afvraagt of Sneijder wel zal ingaan op voorstellen van de KNVB.

“Als hij als één van de vier (met Rafael van der Vaart, Dirk Kuyt en Robin van Persie) wordt opgetrommeld of in zijn burgerkloffie op een toespraakje van bondsvoorzitter Michael van Praag wordt getrakteerd dan is de komst van de Utrechtse recordinternational ongewis.” Het eerder door de KNVB beloofde opzetten van de trainersloopbaan van Sneijder belooft dan ook weinig goeds, zo stelt de journalist. “Een rol in de toekomst bij Koemans Oranje zou veel chagrijn wegnemen na dit akkefietje.”

Oranje oefent volgende week vrijdag tegen Engeland, in Amsterdam. Het team van Koeman speelt op 26 maart in het Zwitserse Genève ook nog vriendschappelijk tegen Portugal. Ook de andere vriendschappelijke interlands de komende maanden (op 31 mei tegen Slowakije en op 4 juni tegen Italië) worden buiten Nederland afgewerkt. In september begint Oranje aan de Nations League met een wedstrijd tegen Frankrijk.