Schwalbe van Welbeck gaat viraal: ‘De arbiter was de man van de wedstrijd’

Arsenal bereikte donderdag zonder veel moeite de kwartfinales van de Europa League. De ploeg van Arsène Wenger was ook in de tweede wedstrijd te sterk voor AC Milan, dat vorige week met 0-2 had verloren: 3-1. Bij een stand van 0-1 in het voordeel van de Italianen trapte scheidsrechter Jonas Eriksson in een duikeling van Danny Welbeck. Uit de toegekende penalty maakte Arsenal gelijk en daar had Milan niet van terug.

Gennaro Gattuso weigerde na de uitschakeling van Milan zijn beklag te doen over het optreden van de arbitrage, ook al werd op sociale media woedend gereageerd op de beslissing van de leidsman. "Scheidsrechters maken fouten, net als spelers", vertelde de coach van i Rossoneri na afloop van het duel in het Emirates Stadium. “We hebben het laten liggen in San Siro. Ik ben trots op mijn spelers, deze weg moeten wij blijven volgen. Ik wil geen excuses horen, het is fout gegaan in San Siro.”

“Als ik ergens boos om moet zijn, dan is dat de manier waarop we de derde goal incasseerden. We lieten ons hoofd hangen en geloofden er niet meer in. Ik wil verder geen excuses zoeken.” Gattuso omschrijft ‘zijn Milan’ als ‘een jong elftal dat nog veel progressie kan boeken’. “Arsenal heeft gewoon meer ervaring.” Gianluigi Donnarumma blunderde bij de 2-1 van Granit Xhaka, maar de trainer nam zijn doelman in bescherming. “Het is totaal geen issue, de beste keepers ter wereld maken fouten.”

Hakan Calhanoglu, die de 0-1 maakte, kon zijn teleurstelling over de arbitrage minder goed voor zich houden. “Ricardo Rodriguez raakte Welbeck niet. Maar voor de scheidsrechter was het sowieso een strafschop. Ik werd in het eerste duel onderuit gehaald en reageerde niet eens zo. Een ongelooflijk doelpunt. Het is niet normaal dat dit in de Europa League gebeurt. Dat was van grote invloed op de wedstrijd. De scheidsrechter was de man van de wedstrijd en dat zal ik nooit meer vergeten.”