Europa League 2017/18: de kwartfinalisten, loting en finale

De laatste acht clubs in de Europa League zijn bekend. Donderdag stonden de returns in de achtste finales op het programma en Atlético Madrid was de eerste club die zich plaatste. Over twee duels werd Lokomotiv Moskou overtuigend opzij gezet. Later op de avond volgden de overige zeven clubs.

Na een 3-0 overwinning in het Wanda Metropolitano was de ploeg van trainer Diego Simeone met 1-5 te sterk in Rusland. Ook Sporting Portugal plaatste zich, al ging dat een stuk moeizamer. Bas Dost en zijn ploeggenoten hadden een verlenging nodig om Viktoria Plzen van zich af te schudden. Het topduel tussen Arsenal en AC Milan eindigde, net als vorige week, in het voordeel van de Engelsen. Het team van manager Arsène Wenger won op eigen veld met 3-1 en stelde zo de volgende ronde veilig.

Olympique Lyon droomde ervan om de Europa League-finale in het eigen stadion te spelen, maar zover zal het niet komen. Voor eigen publiek gingen de Fransen met 2-3 onderuit tegen CSKA Moskou en daardoor zijn de Russen door naar de kwartfinale. Een andere Russische club, Zenit Sint-Petersburg, wist thuis niet te winnen van RB Leipzig (1-1), waardoor de Duitse topclub door is naar de volgende ronde. Lazio rekende over twee duels af met Dynamo Kiev, Olympique Marseille deed hetzelfde met Athletic Club en Red Bull Salzburg was over twee wedstrijden te sterk voor Borussia Dortmund.

Loting Europa League

De loting voor de kwartfinales van de Europa League vindt deze vrijdag plaats in het Zwitserse Nyon. Om 13.00 uur gaat de loting van start. Éric Abidal, ambassadeur van de Europa League-finale, helpt bij het loten. In tegenstelling tot de loting van de vorige ronde, betreft het nu een open loting. Dit betekent dat alle clubs elkaar kunnen treffen. In de vorige ronde konden clubs uit dezelfde competitie elkaar niet loten. Vrijdag vindt ook de loting van de Champions League plaats, deze start om 12.00 uur.

Kwartfinalisten en weg naar de finale

CSKA Moskou, Atlético Madrid, Sporting Portugal, Olympique Marseille, RB Leipzig, Lazio, Arsenal en Red Bull Salzburg hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League.

Kwartfinales: 5 en 12 april

Loting halve finales: 13 april

Halve finales: 26 april en 3 mei

Finale Europa League

De finale van de Europa League wordt gespeeld op woensdagavond 6 mei en vindt plaats in Parc Olympique Lyonnais. Dit is sinds 2016 het nieuwe stadion van Olympique Lyon, dat tot dan toe in het Stade de Gerland speelde. Tijdens het EK van 2016 werden zes wedstrijden afgewerkt in het stadion van Lyon. Het stadion kostte in totaal circa 480 miljoen euro en biedt plaats aan 59.186 toeschouwers.