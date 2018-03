Arsenal wint opnieuw van Milan; schandalige schwalbe Welbeck

Arsenal heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. Het team van manager Arsène Wenger verschafte zich vorige week op bezoek bij AC Milan met een 0-2 zege een goede uitgangspositie en klaarde de klus donderdagavond uiteindelijk in eigen huis: 3-1. Dankzij doelpunten van Danny Welbeck (tweemaal) en Granit Xhaka zegevierden de Engelsen na een achterstand, veroorzaakt door Hakan Çalhanoglu.

Milan kon in de heenwedstrijd nauwelijks een vuist maken in aanvallend opzicht, maar schoot in het Emirates Stadium furieus uit de startblokken. Gennaro Gattuso koos met zowel Patrick Cutrone als André Silva binnen de lijnen voor een aanvallende basiself en laatstgenoemde had al binnen twee minuten voor de openingstreffer kunnen zorgen. Silva werd in het strafschopgebied van Arsenal vrijgespeeld door Suso, maar miste het doel van David Ospina vervolgens op een haar na.

De ploeg van Gattuso liet vervolgens na om door te drukken, maar kwam na 35 minuten voetballen wel op voorsprong in een fase waarin Arsenal het duel onder controle leek te hebben. Een afstandsschot van Çalhanoglu was Ospina te machtig. Het antwoord van Arsenal liet echter niet lang op zich wachten: Welbeck verdiende een strafschop door na licht contact met Ricardo Rodríugez naar te grond te gaan en verzilverde het buitenkansje vervolgens zelf: 1-1.

In de tweede helft trok Arsenal het duel vervolgens naar zich toe, al liet Milan zich in aanvallend opzicht zeker niet onbetuigd. Onder anderen Suso, Cutrone en Nikola Kalinic hadden goede mogelijkheden om zeep geholpen, alvorens Granit Xhaka Arsenal twintig minuten voor tijd definitief in veilige haven bracht. De Zwitserse middenvelder beproefde van grote afstand zijn geluk en zag het leder vervolgens via de blunderende Gianluigi Donnarumma in het net belanden. Welbeck zorgde daarna ook nog voor de 3-1 na goed voorbereidend werk van Jack Wilshere.