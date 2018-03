Borussia Dortmund komt laat tot leven en vindt zijn Waterloo in Oostenrijk

Borussia Dortmund is er niet in geslaagd om zich voor de kwartfinales van de Europa League te plaatsen. Het team van Peter Stöger kwam op bezoek bij Red Bull Salzburg niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De Oostenrijkse topclub had vorige week verrassend met 1-2 in het Signa Oduna Park gewonnen. Het team van Marco Rose heeft dit seizoen slechts één van de 46 wedstrijden in alle competities verloren: eind augustus bij Sturm Graz (1-0).

Dortmund mocht Roman Bürki dankbaar zijn dat het na het klinken van het rustsignaal nog 0-0 stond. De doelman had enkele puike reddingen in huis en hield daarmee het verder matige team van Stöger op de been. Met name Dan-Axel Zagadou en Sokratis Papastathopoulos maakten achterin een weifelende indruk, maar Hwang Hee-chan en Xaver Schlager kregen de bal niet achter Bürki. Dortmund kwam niet verder dan een mogelijkheid voor Michy Batshuayi van dichtbij vlak voor rust: Alexander Walke bracht redding.

Marco Reus en Mario Götze bleven in de rust in de kleedkamer achter, ten faveure van Alexander Isak en Maximilian Philipp, en na een uur spelen stond Gonzalo Castro zijn plek af aan Raphaël Guerreiro. In de laatste twintig minuten kreeg Dortmund volop kansen: Isak mikte op de knie van Walke, die daarna een inzet van Philipp vanaf een meter of 25 meter keerde. Stefan Lainer voorkwam vervolgens in de doelmond dat een inzet van Isak alsnog de 0-1 betekende. Salzburg hield stand en sleepte het toegangsbewijs voor de kwartfinales over de streep.