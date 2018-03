Sporting met schaamrood op de kaken verder na misser Dost

Sporting Portugal heeft zich met pijn en moeite geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. Het team van trainer Jorge Jesus speelde een draak van een wedstrijd op bezoek bij Vikoria Plzen en miste in de absolute slotfase via Bas Dost nog een strafschop, waardoor er na negentig minuten voetballen een 2-0 tussenstand op het scorebord stond. Doordat Sporting een week geleden met diezelfde cijfers thuis had gewonnen, moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin trokken de Portugezen alsnog aan het langste eind: 2-1.

Dost keerde bij Sporting terug in de basiself, nadat hij vorige week nog ontbrak vanwege een lichte hamstringblessure. De Oranje-international had het met zijn teamgenoten moeilijk in Tsjechië en keek al binnen zes minuten tegen een achterstand aan. Jan Kovarik bracht de bal vanaf de linkerflank in de doelmond van Sporting, waarna Marek Bakos met een rake kopbal de score opende.

De vroege voorsprong gaf Plzen hoop. De Tsjechische koploper zette de bezoekers uit Portugal met de rug tegen de muur en wist na ruim een uur voetballen de 2-0 op het scorebord te brengen. Bakos fungeerde opnieuw als doelpuntenmaker, door na een voorzet van Milan Havel bij de eerste paal raak te schieten. Marcos Acuña had daarvoor aan de overzijde een reuzenkans om zeep geholpen: hij trof uit een rebound voor een vrijwel leeg doel de paal en schoot daarna hoog over.

Daardoor leek een verlenging onvermijdelijk, maar Dost kreeg in de blessuretijd een uitgelezen mogelijkheid om alsnog binnen negentig minuten voor een beslissing te zorgen. De tot dan onzichtbare spits werd zelf in het strafschopgebied van Plzen onderuitgehaald door Radim Rezník en mocht vervolgens aanleggen vanaf elf meter. De zwakke poging van Dost werd echter gekeerd door doelman Aleš Hruška.

In de verlenging trok Sporting het tweeluik alsnog naar zich toe. Nadat Bryan Ruiz eerder nog een goede kopkans onbenut had gelaten, tekende Rodrigo Battaglia in de 107e minuut alsnog met het hoofd voor de bevrijdende 2-1. Daarvan had de thuisploeg niet meer terug, waardoor os Leões zich voor het eerst sinds het seizoen 2011/12 bij de laatste acht van het Europa League-toernooi mogen melden.