Scorende De Vrij neemt Lazio bij de hand in Oekraïne

Lazio heeft zich donderdagavond geplaatst voor de kwartfinales van de Europa League. Een 0-2 zege op bezoek bij Dynamo Kiev was na het 2-2 gelijkspel van vorige week voldoende voor de Italianen. Lucas Leiva en Stefan de Vrij verzorgden de doelpunten in het NSK Olimpiejsky

Lazio gaf vorige week voor eigen publiek in de slotfase een voorsprong uit handen, waardoor het wist dat het een doelpunt moest maken in Kiev. De ploeg van Simone Inzaghi schoot in elk geval voortvarend uit de startblokken en had slechts 23 minuten nodig om die missie te volbrengen. Een kopbal van Lucas Leiva na een hoekschop van Luis Alberto was doelman Denys Boyko te machtig.

Lazio was de bovenliggende partij in de eerste helft, maar liet via onder anderen Ciro Immobile na zijn voordelige marge te verdubbelen. Daardoor mocht de thuisploeg blijven hopen op een resultaat. Met Dieumerci Mbokani binnen de lijnen na de onderbreking maakte Kiev jacht op de gelijkmaker, maar doordat die uitbleef en De Vrij zeven minuten voor tijd de 0-2 op het scorebord bracht, stapte Lazio uiteindelijk als winnaar van het veld.