‘Bayern zoekt in Engeland naar nieuwe trainer’: ‘Ik weet dat hij een optie is'

Mauricio Pochettino maakt de laatste jaren naam als manager bij Tottenham Hotspur en dat is ook buiten Engeland niet onopgemerkt gebleven. Volgens Dietmar Hamann is men bij Bayern München namelijk bijzonder gecharmeerd van de kwaliteiten van de Argentijn en zouden beide partijen zelfs al gesproken hebben met elkaar.

Pochettino is volgens de voormalig middenvelder van onder andere Bayern München en Liverpool een serieuze kandidaat om Jupp Heynckes na dit seizoen op te volgen bij de Duitse recordkampioen. "Ik weet dat Bayern Mauricio Pochettino gecontacteerd heeft en hij een optie was. Of sterker nog: een optie is", schrijft Hamann in zijn column voor Sky Deutschland.

Pochettino is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Tottenham Hotspur, dat hem in de zomer van 2014 wegplukte bij Southampton. Daarvoor was hij als coach in Spanje werkzaam bij Espanyol. "Dat een trainer van Bayern Duits moet spreken, is een belangrijk criterium, maar zeer zeker niet beslissend", vervolgt Hamann. Hij wijst op Josep Guardiola, die tussen 2013 en 2016 drie seizoenen de scepter zwaaide in de Allianz Arena. "Hij kon het ook niet perfect."

Naast Pochettino werden eerder ook al de namen van onder anderen Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann, Jürgen Klopp en Niko Kovac gelinkt aan het trainerschap van Bayern. Voor Hamann lijdt het geen twijfel op wie de keus moet vallen. "De club zal proberen de beste traner te halen. Voor mij is dat de trainer van Tottenham Hotspur."