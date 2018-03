Atlético haalt fors uit in Moskou en bereikt kwartfinales met acht treffers

Atlético Madrid heeft zich donderdagavond als eerste team voor de kwartfinales van de Europa League geplaatst. Een week na de 3-0 overwinning in het Wanda Metropolitano was het team van Diego Simeone wederom veel te sterk voor Lokomotiv Moskou: 1-5. Fernando Torres nam in de tweede helft twee treffers voor zijn rekening. Los Colchoneros komen zondag weer in actie, in de lastige uitwedstrijd tegen Villarreal.

Atlético startte goed aan het duel en dat resulteerde na zestien minuten al in de 0-1. Na een goede combinatie met Koke drong Angel Correa het zestienmetergebied binnen en schoot hij diagonaal raak. Lokomotiv maakte echter geen geslagen indruk en kwam luttele minuten later op gelijke hoogte. Axel Werner had geen goed zicht op een hard schot van Maciej Rybus: 1-1. Lokomotiv zocht naar de 2-1, maar Atlético verdedigde goed en was via een inzet van Juanfran op de lat zelf ook dicht bij een goal.

In de tweede helft trok Atlético het duel naar zich toe. Koke liet een pass vanaf links van Filipe Luis lopen, waarna Saúl Niguez de bal via de hand van Anton Kochenkov in de verre hoek mikte. De ploeg van Simeone controleerde het duel, verhoogde de druk op de Moskouse defensie en liep in de 65e minuut verder uit. Na een overtreding van Kochenkov op invaller Antoine Griezmann schoot Fernando Torres vanaf elf meter de 1-3 binnen.

Torres nam ook de 1-4 in Moskou voor zijn rekening, na 69 minuten spelen. Na een uitstekende actie van Correa hield hij oog in oog met Kochenkov zijn zenuwen in bedwang: 1-4. De aanvaller staat nu met 126 doelpunten vijfde op de topscorerslijst aller tijden van Atlético, met wijlen Luis Aragonés (172) als nummer één. Vijf minuten voor tijd bepaalde Griezmann de eindstand: de voorbereidende actie van Correa mocht er zijn en dat gold ook voor heerlijke lob van de Fransman.