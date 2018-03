‘Ik word vaak vergeleken met Kramer of Weghorst, maar geniet van Van Persie’

Marvin van der Made verruilt de amateurs van VV Capelle na dit seizoen voor een avontuur in de Verenigde Staten. De spits van bijna twee meter lang gaat spelen in het voetbalprogramma van de University of the Cumberlands en hoopt via deze Amerikaanse route zijn droom om profvoetballer te worden te verwezenlijken. Van der Made ziet dat er ook in de Nederlandse Eredivisie wel ruimte is voor zijn type spits.

“Als ik word vergeleken met iemand is het altijd Michiel Kramer of Jan Vennegoor of Hesselink, hoewel ik de laatste tijd ook vaak Wout Weghorst hoor”, vertelt hij in gesprek met Voetbalzone. Van der Made geeft aan dat hij zijn inspiratie echter ook bij andere aanvallers vandaan probeert te halen: “Waar ik echt van kan genieten als spits, is toch wel iemand als Robin van Persie. De manier waarop hij de bal aanneemt, hoe hij beweegt, hoe snel en makkelijk dat gaat.”

“Ook een Steven Berghuis bijvoorbeeld, dat is ook een totaal andere speler dan ik ben, maar ik kan er wel altijd van genieten.” De twintigjarige aanvaller merkt dat er nog weleens schamper wordt gedaan over de voetballende kwaliteiten van een bepaald type spitsen: “Je moet zulke spelers echt niet onderschatten. Iedereen zegt altijd van een Henk Veerman van sc Heerenveen dat hij er alleen maar staat om ballen in te schieten.”

“Laat hem echter maar een keer meedoen in de Tweede of Derde Divisie, daar kapt hij iedereen uit. Hij heeft echt wel een bepaalde techniek. Het is heel makkelijk om zo over lange jongens die er wat minder technisch uitzien te praten, maar dat soort spelers hebben echt wel de nodige technische kwaliteiten”, sluit Van der Made af.

Het volledige interview met Marvin van der Made verschijnt zaterdag op Voetbalzone.