Giggs voegt Nederlander toe aan technische staf: ‘Hij was de eerste keus’

Albert Stuivenberg gaat aan de slag bij de voetbalbond van Wales. De 47-jarige Rotterdammer is aangesteld als assistent van bondscoach Ryan Giggs. Eerder werkte hij bij onder meer RC Genk, Manchester United, Jong Oranje en Feyenoord.

Naast Stuivenberg heeft Giggs ook Tony Strudwick aan zijn technische staf toegevoegd; laatstgenoemde werkte eveneens bij Manchester United. Osion Roberts en keeperstrainer Tony Roberts maakten reeds deel uit van de staf van the Dragons. “Ik ben blij met mijn staf”, zo wordt Giggs geciteerd door de Daily Mail.

“Iedereen die ik binnen heb gehaald, was mijn eerste keuze”, aldus de oud-middenvelder, die donderdag de selectie bekendmaakte voor een vriendschappelijk toernooi waarin Wales het in China opneemt tegen het gastland, Tsjechië en Uruguay. Aaron Ramsey is er vanwege blessureleed niet bij, maar onder anderen Gareth Bale wel.