Heracles Almelo stelt Duitser aan als opvolger van Stegeman

Frank Wormuth is de nieuwe trainer van Heracles Almelo. De huidige nummer negen van de Eredivisie maakt bekend dat de 57-jarige Duitser een tweejarig contract heeft getekend met een optie op een derde seizoen.

Wormuth staat sinds 2008 aan het hoofd van de trainersopleiding van de Duitse voetbalbond en was van 2010 tot 2016 tevens bondscoach van de Onder-20 van die Mannschaft. Hiervoor werkte Wormuth bij VfR Aalen, Union Berlin, SSV Reutlingen, FV Favensburg en SC Pfullendorf. In het seizoen 1998/99 was hij assistent-coach bij Fenerbahçe.

“Ik kijk er naar uit om iedere dag op het veld te staan. Ik voelde dat er nog altijd een trainer in mij zit. In de gesprekken met Heracles werd dat bevestigd. De kennis die ik in de laatste tien jaar in de aansturing van de opleiding heb opgedaan, wil ik graag in de praktijk tot uiting brengen. Heracles is een club die goed bij mij past”, aldus Wormuth, die de naar Go Ahead Eagles vertrekkende John Stegeman gaat opvolgen.

“Fank heeft enorm veel ervaring in de voetbalwereld. Behalve met zijn voetbalvisie past hij ook als opleider goed bij Heracles”, reageert technisch manager Mark-Jan Fledderus. “Hij is het brein achter de vernieuwing van het Duitse voetbal en met zijn kennis kan hij onze club verder ontwikkelen. Samen met Frank gaan we voor attractief voetbal. Hij zal zich de Nederlandse taal eigen maken. Tot het nieuwe seizoen werkt hij op de achtergrond toe naar onze samenwerking. Voor nu ligt de focus het verdere seizoen op het doorzetten van de goede lijn van de laatste wedstrijden. Te beginnen met Vitesse-uit komende zaterdag.”