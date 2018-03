‘Natuurlijk was het een schijteinde van mijn carrière, het was klaar’

Danny Koevermans besloot tijdens het seizoen 2013/14 een einde te maken aan zijn voetbalcarrière. De 39-jarige oud-spits genoot helemaal niet meer van zijn laatste maanden als profvoetballer, zo vertelt hij in gesprek met Santos: "Een dinsdagmorgen. Het schoot weer in mijn kuit. Het was klaar. Het hoefde niet meer."

"Weg met die druk. Dat was eerlijk gezegd een heel fijn gevoel", aldus Koevermans, die in zijn voetballoopbaan uitkwam voor Sparta Rotterdam, AZ, PSV, Toronto FC en FC Utrecht en later onder meer actief was als spitsentrainer bij eerstgenoemde club. "Natuurlijk was het een schijteinde van mijn carrière. Ik heb mijn laatste club, FC Utrecht, niets meer kunnen brengen."

"Maar ik had er alles aan gedaan om terug te komen na een zware knieblessure", vervolgt de viervoudig international van het Nederlands elftal, die tegenwoordig zijn wedstrijdjes speelt bij SV Brandevoort. "Ik kon mezelf niets verwijten en heb er niet te lang mee gezeten. De derde helft van mijn voetballeven lonkte. Terug naar de amateurs!"