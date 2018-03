Feyenoord wacht zondagmiddag duel met ultieme angstgegner sinds 2012

Feyenoord wacht al sinds 17 december 2017 op een uitzege in de Eredivisie. Na de 0-7 zege op Sparta Rotterdam pakte het team van Giovanni van Bronckhorst slechts één punt, bij FC Utrecht (1-1), in vijf uitwedstrijden. PEC Zwolle verloor liefst zeven van de laatste negen officiële duels: alleen tegen sc Heerenveen (3-2) en VVV-Venlo (1-1) stapte men niet als verliezer van het veld. Opta blikt vooruit op de ontmoeting in het MAC3PARK Stadion, zondagmiddag vanaf 16.45 uur.

O Sinds de terugkeer van PEC Zwolle in de Eredivisie in 2012 pakte Feyenoord tegen geen club minder uitpunten dan tegen PEC: één, gelijk met Ajax en RKC Waalwijk.

O Feyenoord kreeg sinds de zomer van 2012 meer Eredivisiegoals tegen in het MAC3PARK Stadion dan op bezoek bij elk ander team: dertien.

O PEC Zwolle (20 verliespunten na de winterstop, 21 voor) of Feyenoord (17 verliespunten na de winterstop, 19 voor) wordt de eerste ploeg die in 2018 meer punten laat liggen dan voor de winterstop.

O Feyenoord is voor het eerst sinds 2007 zonder Eredivisiezege in de eerste vijf uitduels van een kalenderjaar: één remise, vier nederlagen. De Rotterdammers wisten nog nooit geen van de eerste zes uitwedstrijden na de jaarwisseling te winnen.

O Alleen bij wedstrijden van PEC Zwolle werd er dit Eredivisieseizoen nog niet gescoord door een invaller.

O De laatste 45 doelpogingen leverden PECZwolle slechts één doelpunt op.

O Slechts zes teams kregen meer schoten op doel tegen in 2018 (waaronder PEC Zwolle, 54) dan Feyenoord (48), terwijl de Rotterdammers voor de winterstop veertien schoten op doel minder tegen kregen dan elke andere ploeg (55 in 17 duels).

O Dertien van de vijftig Eredivisiedoelpunten van Feyenoord dit seizoen werden gemaakt van buiten het strafschopgebied, de laatste keer dat een ploeg minstens zo vaak scoorde van buiten de zestien in een Eredivisieseizoen was in 2015/16: Ajax 17 keer, Heracles 13 keer. De ploeg scoort met een hoger percentage van zijn afstandschoten dan elke andere ploeg in 2017/18: 7,3%.

O Ryan Thomas was dit seizoen verantwoordelijk voor meer onderscheppingen dan iedere andere speler (60) en minimaal 23 meer dan iedere andere ploeggenoot.

O Steven Berghuis (12 goals, 9 assists) kan de eerste Nederlander met dubbele cijfers voor goals en assists worden bij Feyenoord in een Eredivisieseizoen sinds Dirk Kuijt in 2005/06 (22 goals, 16 assists).

O Kevin Diks begon in drie van de laatste vier Eredivisiewedstrijden van Feyenoord in de basis en was in die periode goed voor de op-een-na meeste gewonnen tackles (9), de op-een-na meeste intercepties (8) en de op-twee-na meeste gewonnen duels (27) bij de Rotterdammers.