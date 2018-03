Opvallende namen in selectie van Engeland voor duel met Oranje

Gareth Southgate heeft de selectie van Engeland bekendgemaakt voor de vriendschappelijke wedstrijden tegen het Nederlands elftal en Italië. Nick Pope, James Tarkowski, Alfie Mawson en Lewis Cook debuteren in de selectie, terwijl onder anderen Chris Smalling, Michael Keane en Gary Cahill geen uitnodiging hebben ontvangen.

Harry Kane ontbreekt eveneens in de 27-koppige groep, maar de aanvaller van Tottenham Hotspur is vanwege een enkelblessure afwezig. De topscorer van de Premier League wordt over een maand terugverwacht op het trainingsveld en zal dus ook op tijd fit zijn voor de start van het WK in Rusland.

De Engelse pers noemt het overigens opvallend dat ook Joe Hart, Danny Welbeck en Jake Livermore zijn opgeroepen. De dertigjarige doelman incasseerde dit seizoen al 33 competitiedoelpunten bij West Ham United, terwijl Welbeck in het lopende voetbaljaar pas drie competitietreffers maakte voor Arsenal en middenvelder Livermore geen geweldig seizoen doormaakt met West Bromwich Albion.

De volledige selectie:

Doel: Jack Butland (Stoke City), Joe Hart (West Ham United), Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Burnley)

Verdediging: Ryan Bertrand (Southampton), Joe Gomez (Liverpool), Harry Maguire (Leicester City), Alfie Mawson (Swansea City), Danny Rose, Kieran Trippier (Tottenham Hotspur), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), James Tarkowski (Burnley), Ashley Young (Manchester United).

Middenveld: Dele Alli, Eric Dier (Tottenham Hotspur), Lewis Cook (Bournemouth), Jordan Henderson, Adam Lallana (Liverpool), Jake Livermore (West Bromwich Albion), Jack Wilshere (Arsenal)

Aanval: Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool), Marcus Rashford, Jesse Lingard (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Jamie Vardy (Leicester City) en Danny Welbeck (Arsenal).

Portugal

Naast de bondscoach van Engeland heeft ook de bondscoach van Portugal, Fernando Santos, de selectie bekendgemaakt voor het oefenduel met Oranje van 26 maart in Genève. Cristiano Ronaldo maakt deel uit van de groep, terwijl ook Ricardo Quaresma terug is. Pepe, verdediger van Besiktas, ontbreekt vanwege een teenblessure. Rúben Dias, een twintigjarige verdediger van Benfica, kan zijn debuut maken voor zijn land.