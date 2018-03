‘Zoals Robben zijn afscheid kreeg, is voor mij ook op zijn plaats’

Wesley Sneijder maakte onlangs een einde aan zijn carrière als international van het Nederlands elftal, nadat de 33-jarige middenvelder een goed gesprek had gehad met bondscoach Ronald Koeman. In gesprek met de NOS laat Sneijder weten dat hij echter graag afscheid had genomen bij de oefeninterland tegen Engeland, volgende week.

"Het moment was fantastisch geweest, maar ik kan het wel enigszins begrijpen", zegt de routinier. "Een nieuwe bondscoach wil zijn nieuwe groep bij elkaar hebben. Die wil niet een wedstrijd die in het teken staat van mij." Hij had voor zichzelf graag een afscheid gezien zoals bij Arjen Robben, die na het WK-kwalificatieduel met Zweden werd uitgezwaaid.

"Het gaat niet om mij, het gaat erom dat ik samen met de fans een moment wil om afscheid te nemen", zegt Sneijder, die in totaal 133 interlands heeft afgewerkt in het shirt van Oranje. "Ik ben er vijftien jaar onafgebroken bij geweest, ik ben recordinternational. Zoals Robben zijn afscheid heeft gekregen, denk ik dat het voor mij ook op zijn plaats is."

Een afscheid bij de oefeninterland tegen Portugal ziet Sneijder niet zitten, omdat het een uitwedstrijd betreft. "Ik heb wel gedacht: ik heb tegen Portugal gedebuteerd, ik heb onder Ronald Koeman bij Ajax gedebuteerd, hoe mooi zou het dan zijn om onder Koeman bij het Nederlands elftal te eindigen tegen Portugal? Maar het is wat het is, ik ga er ook niet moeilijk over doen."