‘Ik raad iedereen bij wie het in de Bundesliga niet lukt de Eredivisie aan’

Mark Uth maakt met zijn transfer van TSG 1899 Hoffenheim naar Schalke 04 aankomende zomer de stap naar de Duitse (sub)top. De spits beleefde zijn doorbraak echter in de Eredivisie, waar hij voor sc Heerenveen en Heracles Almelo speelde. Uth legt in onderstaande video uit dat zijn tijd in Nederland hem bepaald geen verkeerd heeft gedaan.