‘Ik heb een vijfjarig contract, maar terugkeren bij Real zou ongelofelijk zijn’

Mariano Díaz verkaste afgelopen zomer voor acht miljoen euro van Real Madrid naar Olympique Lyon, vooral omdat hij bij de Spaanse grootmacht weinig zicht had op speelminuten. De 24-jarige aanvaller zegt in gesprek met Cadena Ser dat hij een terugkeer naar de Koninklijke in de toekomst absoluut niet uitsluit.

Díaz heeft dit seizoen reeds 38 wedstrijden gespeeld, waarin hij 18 keer het net heeft gevonden. Door zijn goede vorm én het gegeven dat Karim Benzema een moeizaam seizoen doormaakt, wordt de spits gelinkt aan een terugkeer. "Ik heb een vijfjarig contract (met Lyon, red), maar terugkeren bij Real Madrid zou ongelofelijk zijn, ook al heb ik besloten dat het voor mij het beste was te vertrekken", aldus Díaz.

De ploeggenoot van Memphis Depay en Kenny Tete hoopt dat zijn oude club wederom de Champions League gaat winnen. "Ik geef de voorkeur aan Madrid. Manchester City heeft een goed niveau gehaald, zowel in de Premier League als in de Champions League. Maar het valt nog te bezien hoe ze reageren als ze tegenover een grote club staan."