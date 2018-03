‘Hopelijk kan hij bij een nieuwe kans net zo schitteren als hij bij Ajax deed’

Davy Klaassen kreeg afgelopen weekend tegen Brighton & Hove Albion voor het eerst sinds september weer speelminuten in de Premier League en door de blessure van Gylfi Sigurdsson lonken er de aankomende weken kansen voor de deze zomer van Ajax overgenomen middenvelder. Sam Allardyce hoopt dat Klaassen snel zijn niveau van de afgelopen seizoenen weet te benaderen.

“Verschillende spelers hebben sinds hun komst hier hun reputatie nog niet waargemaakt. Hij heeft afgelopen weekend kort de kans gekregen, maar hopelijk kan hij, als hij een nieuwe kans krijgt, net zo schitteren als hij bij Ajax deed. Ik heb een paar keer met hem gesproken en hij is niet de enige die het moeilijk heeft in zijn eerste seizoen in Engeland”, legde de trainer donderdag uit tijdens een perspraatje.

“Iedere nieuwe speler en trainer voelt die druk. Er zijn meteen hoge verwachtingen en de fans willen dat je presteert vanaf het moment dat je in een nieuwe competitie en cultuur komt. Als zulke spelers hun eerste jaar achter de rug hebben en de teleurstelling voelen over het gebrek aan speeltijd, hebben ze een kans om te laten zien wat ze waard zijn en waarom ze zijn aangetrokken”, gaat Allardyce verder.

Everton communiceerde eerder deze week dat Sigurdsson waarschijnlijk zes tot acht weken moet missen met een knieblessure, maar Allardyce was er niet gelukkig mee hoe dat naar buiten werd gebracht: “Degene die dat statement heeft gegeven zal er nog iets over horen, want je kan de duur van een blessure helemaal niet zo precies voorspellen. Je hebt ook mensen die sneller herstellen en wij hebben een medische staf van hoge kwaliteit. Ik ben altijd van mening geweest dat dat anders moet, aangezien sommige mensen sneller herstellen dan anderen.”