Uitfluiten Ziyech ‘deels door afkomst’: ‘Ze vragen altijd hoe ik dat kan zeggen’

Anouar Hadouir heeft een tijdlang de stempel van moeilijke jongen gehad, maar de ervaren middenvelder van Excelsior zegt dat dit niet terecht was. De routinier kreeg bijvoorbeeld kritiek na een ruzie met Bram Castro bij Roda JC Kerkrade en vindt het opvallend dat hij gestraft werd, zeker gezien het recente incident bij Feyenoord tussen Steven Berghuis en Sven van Beek.

"Weet je wat het gekke is?", zegt Hadouir tegen VICE Sports. "Wat er tussen mij en Castro gebeurde, was niet meer of minder dan wat er een paar weken geleden bij Feyenoord op de training gebeurde. Feyenoord heeft nu dezelfde technisch directeur als ik toen bij Roda JC (Martin van Geel, red.). Ik werd destijds geschorst. De twee spelers die ruzie kregen op de training van Feyenoord zie ik nog gewoon in de basis staan."

Hadouir constateert dat er in Nederland de contrasten groot zijn tussen hoe mensen worden beoordeeld vergeleken met anderen. "Iemands achtergrond speelt daarin vaak een rol. Dat is al eeuwen zo", aldus de spelmaker, die zegt er uiteindelijk sterker en wijzer van te zijn geworden. "Als ik bijvoorbeeld in gezelschap zeg dat het uitfluiten van Hakim Ziyech ook deels komt doordat hij een bepaalde afkomst heeft, vragen Nederlandse jongens me altijd hoe ik dat kan zeggen."

De middenvelder weet dat het einde van zijn carrière nadert. Hij voelt zich steeds ouder worden, gezien de jongelingen met wie hij omgaat. "Ik ben ook blij dat ik de eerste Nintendo heb meegemaakt, of de Atari, de Sega, de minidisk, de walkman, de discman. Zo kan ik uren doorgaan over van alles wat ik heb meegemaakt, wat die gasten nooit mee gaan maken of in hun handen gaan krijgen."

Hadouir, die in september 36 jaar wordt, voelt bijna dagelijks een generatiekloof: "Of als ik nu mijn muziek opzet in de kleedkamer, R. Kelly of Tupac bijvoorbeeld, hoor ik ze roepen: ‘Hé dat is oud man!’ Dan moet ik lachen en mogen ze hun eigen muziek opzetten. Het is anders, maar leuk dat ik deze nieuwe generatie nog mag meemaken als voetballer."